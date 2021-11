New York, 20. novembra - Indeksi na newyorških borzah v minulem trgovalnem tednu niso imeli enotne smeri. Industrijski indeks Dow Jones je nazadoval, širši indeks Standard & Poor's 500 in Nasdaq pa sta napredovala, pri čemer je Nasdaq dosegel nov rekord in prvič presegel mejo 16.000 točk.