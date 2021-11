Opozicija po neuspeli interpelaciji Kustečeve: Žalostno, a pričakovano

Ljubljana, 20. novembra - Poslanci opozicije so v prvih odzivih po neuspeli interpelaciji ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec poudarili, da jih neuspeh interpelacije žalosti, a so ga pričakovali. Spomnili so na vse očitke ministrici. Del opozicije je ob tem izrazil dvom v možnost uspeha ponedeljkove interpelacije pravosodnega ministra.