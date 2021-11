V Škocjanskih jamah si ne želijo (pre)množičnega turizma

pripravila Rosana Rijavec

Divača, 26. novembra - Park Škocjanske jame praznuje 25-letnico javnega zavoda in 35. obletnico vpisa Škocjanskih jam na Unescov seznam svetovne dediščine. Kot je za STA dejal direktor Stojan Ščuka, so se zaradi ohranitve jame za prihodnje rodove odločili, da ne bodo spodbujali večjega obiska in množičnega turizma. Zelo pa jih skrbi vpliv napovedane zajezitve Suhorce.