Petkovi protestniki posvarili pred začetkom državnega udara

Ljubljana, 19. novembra - Tudi nocoj so se petkovi protestniki zbrali na Trgu republike in ponovno opozorili na trenutno stanje v državi ter vlado pozvali k odstopu. Med drugim so bili do vlade kritični zaradi kadrovskih sprememb v policiji, kar so označili za "korak v smer državnega udara", in vlado obtožili, da si poskuša z dejanjem podrejati policijo.