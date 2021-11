Vodilni Dobovec ugnal Ptujčane

Ljubljana, 19. novembra - Vodilni Dobovec je doma v 10. krogu s 5:3 porazil FC Hiša daril Ptuj in potrdil prvo mesto na lestvici 1. slovenske futsal lige. Na preostalih dvobojih je Litija s 4:0 premagala Oplast, Siliko in ŠD Mlinše sta remizirala na Vrhniki (3:3), plen sta si razdelila še KMN Bronx Škofije in FK Dobrepolje (2:2).