V kneževini remi med Monacom in Lillom

Ljubljana, 19. novembra - Nogometaši Monaca in Lilla so se na današnji uvodni tekmi 14. kroga francoskega prvenstva razšli z neodločenim izidom 2:2. Zadnji francoski prvaki so že po uvodnih devetih minutah vodili z 2:0, potem ko je oba gola dosegel Kanadčan Jonathan David. V končnici prvega polčasa je znižal Krepin Diatta, v 83. minuti pa je izenačil Wissam Ben Yedder.