Grosuplje, Celje in Ilirija do visokih zmag

Ljubljana, 19. novembra - Košarkarice so po končanem reprezentančnem premoru nadaljevale s prvoligaškimi obračuni, tokrat so bile na sporedu tri tekme 7. kola 1. SKL. Vse današnje tekme so se končale z zmagami gostiteljic, Celjanke ostajajo neporažene, Grosuplje pa je doseglo svojo četrto zmago, medtem ko košarkarice Domžal še vedno ostajajo brez zmage v sezoni 2021/22.