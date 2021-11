Dnevnik o podražitvi ogrevanja na Jesenicah (20. 11.)

Ljubljana, 19. novembra - Petra Mlakar v komentarju Vabljeni na Jesenice - in toplo se oblecite! piše o podražitvi ogrevanja in kako to vpliva na prebivalce Jesenic, ki se trenutno soočajo z visokimi položnicami za ogrevanje. Vse odgovorne za podražitev povabi, naj si situacijo v Jesenicah ogledajo na lastne oči. Opozori, da tamkajšnje prebivalce zebe in so zaskrbljeni.