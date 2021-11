DZ danes o interpelaciji pravosodnega ministra Dikaučiča

Ljubljana, 22. novembra - Poslance in poslanke danes čaka razprava o interpelaciji ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča. Interpelacijo so vložile opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani poslanci. Za razpravo je predvidenih nekaj več kot 13 ur, izid glasovanja je negotov.