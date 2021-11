Lani samomor prizadel 369 družin v Sloveniji

Ljubljana, 20. novembra - Združenje Ozara Slovenija, Inštitut Rahločutnost in Med.Over.Net tudi letos vabijo k skupni obeležitvi mednarodnega dneva solidarnosti z družinami, ki so zaradi samomora izgubile bližnjega. V letu 2020 je samomor prizadel 369 družin v Sloveniji, so sporočili iz združenja. Letos mednarodni dan poteka pod geslom Krepimo razumevanje in sočutje.