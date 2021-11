Bavarska, Saška in Hessen uvajajo delno zaprtje javnega življenja

München, 19. novembra - Na Bavarskem bodo na epidemiološko huje prizadetih območjih uvedli zaprtje javnega življenja, je danes napovedal ministrski predsednik Markus Söder po seji deželne vlade. Po celi deželi so obenem odpovedali božične sejme, širijo tudi pogoj PC. Podobno so se zvečer odločili tudi v deželah Saška in Hessen.