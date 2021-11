Črnučani po slabšem prvem nizu do zmage

Ljubljana, 19. novembra - V drugem obračunu osmega kroga 1. DOL so odbojkarji Črnuč premagali Hišo na kolesih Triglav s 3:1 (-19, 10, 23, 20) in zabeležili tretjo zmago v sezoni. Kranjčani ostajajo na dnu z eno. Že konec oktobra sta se v vnaprej odigranem obračunu 8. kroga pomerila Merkur Maribor in Calcit Volley. S 3:1 v nizih so slavili Mariborčani.