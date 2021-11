Evropske borze s padci; cenejša nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 19. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes znižali, pocenila se je tudi nafta in upadla vrednost evra. Razlog za pesimizem na trgih so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP skrbi, povezane s ponovnim razplamtevanjem pandemije covida-19 v Evropi.