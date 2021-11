V bližini Šišenskega hriba v Ljubljani ta teden sečnja dreves

Ljubljana, 22. novembra - Ob Jesenkovi poti v bližini Šišenskega hriba v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v Ljubljani bodo ta teden izvedli sanitarno sečnjo oslabelega in podrtega drevja. Dela bodo predvidoma potekala od danes do četrtka, so sporočili iz Zavoda za gozdove Slovenije.