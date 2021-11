Kanada odobrila Pfizerjevo cepivo za otroke med 5. in 11. letom starosti

Ottawa, 19. novembra - Tudi Kanada je danes odobrila cepivo proti covidu-19 podjetja Pfizer za otroke, stare od 5 do 11 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Po temeljitem in neodvisnem znanstvenem pregledu dokazov je ministrstvo ugotovilo, da koristi tega cepiva za otroke med 5. in 11. letom starosti odtehtajo tveganja," so sporočili v Ottawi.