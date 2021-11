S projektom Ponovno aktivni v športu za drugo kariero športnikov

Ajdovščina, 20. novembra - Športna zveza Ajdovščina je sodelovala v mednarodnem projektu Ponovno aktivni v športu (Active in sport Again) v programu Erasmus + Šport, ki so ga pripravili z vodilno partnerico Hrvaško in Bolgarijo. Projekt se je začel v začetku leta 2020, zaradi koronakrize pa so njegov zaključek premaknili iz junija na zaključek letošnjega leta.