De Bruyne pozitiven na koronavirus, Kimmich spet v karanteni

Manchester/München, 19. novembra - Nogometna zvezdnika Manchester Cityja in Bayerna iz Münchna, Belgijec Kevin De Bruyne in Nemec Joshua Kimmich bosta morala izpustiti tekmi angleškega oziroma nemškega prvenstva, poročata francoska in nemška tiskovna agencija AFP in dpa. De Bruyne je bil pozitiven na novi koronavirus, Kimmich pa je moral spet v karanteno.