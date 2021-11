Opozicija kritična glede imenovanja delegiranih tožilcev, koalicija zadovoljna

Ljubljana, 19. novembra - Parlamentarne stranke so se danes različno odzvale na četrtkovo odločitev vlade glede začasnega predloga imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev. Stranke vladajoče koalicije so odločitev vlade podprle in pozdravile, opozicije stranke so bile na drugi strani do tega kritične in jo ocenjujejo v luči interpelacije pravosodnega ministra.