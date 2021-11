Predstavniki dobrovniške občine in madžarskih lastnikov bioplinarne nadaljujejo pogovore

Dobrovnik, 19. novembra - Predstavniki dobrovniške občine in madžarskih lastnikov tamkajšnje bioplinarne so danes nadaljevali pogovore o zahtevah krajanov, da bioplinarna deluje v skladu z dovoljenji ter zmanjša smrad in hrup. Lastniki so obljubili, da bodo prihodnji teden začeli saditi zeleni pas ob plinarni, o drugih zahtevah pa bodo občino obvestili pisno.