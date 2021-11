Pomoč ponudilo tudi okoli 200 zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov

Ljubljana, 19. novembra - Na poziv za pomoč zdravnikom na najbolj obremenjenih deloviščih se je do danes zjutraj odzvalo 215 pretežno zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov. Poleg pomoči zdravnikov in zobozdravnikov so ponudili tudi pomoč diplomiranih in srednjih medicinskih sester, administrativnega ter pomožnega osebja, so sporočili iz zdravniške zbornice.