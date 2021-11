Koprski kriminalisti kazensko ovadili stečajnega upravitelja

Koper, 19. novembra - Koprski kriminalisti so v novembru zoper stečajnega upravitelja družbe v stečaju, ki ima sedež na območju policijske uprave Koper, podali kazensko ovadbo. Utemeljeno ga sumijo storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, za kar je zagrožena denarna kazen ali kazen do treh let zapora.