Opozicija za pospešitev izvajanja zakona o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami

Ljubljana, 19. novembra - Poslanske skupine LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP so vložile zahtevo za sklic nujne skupne seje odborov DZ za izobraževanje, zdravstvo in delo. Na seji, ki bo v četrtek, želijo spregovoriti o tem, kako pospešiti postopke, ki bi zagotovili pogoje za izvajanje zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.