Ministri EU za razvoj poudarili pomen vode v zunanjem delovanju unije

Bruselj, 19. novembra - Ministri EU, pristojni za razvoj, so danes potrdili sklepe o vodi v zunanjem delovanju EU, ki poudarjajo strateški pomen vode, med drugim za trajnostni razvoj, podnebne ukrepe in humanitarno delovanje. Sprejetje sklepov je pomemben mejnik v vodni diplomaciji unije kot tudi pomemben dosežek slovenskega predsedovanja EU, so sporočili iz Mladike.