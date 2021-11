Med EU in Švico tudi po zadnjih pogovorih odnosi ostajajo napeti

Ženeva, 19. novembra - Med Evropsko unijo in Švico so ta teden v Bruslju potekali pogovori o odnosih med Brusljem in Bernom. Švicarski zunanji minister Ignazio Cassis je danes dejal, da Švica ne sprejema nobenih ukazov iz Evropske unije. Odnosi med obema stranema so napeti od maja, ko je Švica odstopila od pogajanj z EU o sporazumu o sodelovanju.