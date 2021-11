Sežanski svetniki so se seznanili z urejanjem Dutovelj

Sežana, 19. novembra - Sežanski občinski svetniki so se na četrtkovi seji seznanili s potekom ureditve regionalne ceste skozi Dutovlje. V Civilni pobudi za spoštovanje dediščine Dutovelj so bili do zdaj kritični do posegov na tem območju, na občini pa pravijo, da je projektant upošteval želje krajanov.