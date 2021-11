Žensko nogometno EP 2022 v Angliji pred rekordnim številom gledalcev

London, 19. novembra - Anglija bo med 6. in 31. julijem prihodnje leto gostila žensko nogometno evropsko prvenstvo, iz Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu pa so sporočili, da se obeta nov rekord po številu gledalcev. Doslej so prodali že 162.000 vstopnic, sodelujoče države na zaključnem turnirju pa so že poslale zahteve po nakupu dodatnih 268.000 vstopnic.