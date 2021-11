V garažni hiši Stožic PCR-testiranje otrok in dijakov, pozitivnih pri samotestiranju v šoli

Ljubljana, 19. novembra - Zdravstveni dom Ljubljana je v garažni hiši športnega centra v Stožicah odprl točko za odvzem brisov za PCR-testiranje osnovnošolcev in dijakov Mestne občine Ljubljana, ki bodo imeli po samotestiranju na koronavirus v šoli pozitiven rezultat. Točka bo delovala med 12. in 15. uro ob ponedeljkih, sredah in petkih, na testiranje se ni treba naročiti.