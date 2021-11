Zaradi mučenja ženske dvojici odvzeli prostost

Nova Gorica, 19. novembra - Policija je odvzela prostost 27-letnemu državljanu BiH in 41-letnemu državljanu Slovenije, ki sta osumljena, da sta v petek zvečer na območju Nove Gorice ženski povzročila hudo telesno bolečino in trpljenje z namenom ustrahovanja. Žrtvi so zaradi hudih poškodb v soboto nudili zdravniško pomoč v šempetrski bolnišnici, kjer je ostala na zdravljenju.