Policija opozarja na drzne tatvine iz stanovanjskih hiš

Ljubljana, 19. novembra - Policija v zadnjem času opaža porast števila drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, je v izjavi za medije dejal kriminalistični inšpektor Matija Breznik s Policijske uprave Ljubljana. Opozarjajo, da so tarča predvsem starejše, slabotne in dementne osebe, svojce pa prosijo, da se z njimi pogovorijo in jim predstavijo delovanje storilcev.