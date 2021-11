Pravica do preživljanja je po navedbah preživninskega sklada temeljna pravica vsakega otroka

Ljubljana, 19. novembra - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad ob svetovnem dnevu otroka, ki bo v soboto, izpostavlja pravico do preživljanja kot temeljno pravico vsakega otroka. Preživninski zavezanci se svoji dolžnosti ne morejo izogniti, so poudarili. Sklad je novembra izplačal nadomestila preživnine za skupno 3181 otrok.