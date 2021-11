Film Zbujeni v sanje prinaša zgodbo slovenske vojne

Ljubljana, 19. novembra - V koprodukciji Studia Legen in RTV Slovenija je nastal igrano-dokumentarni film Zbujeni v sanje scenarista in režiserja Tomaža Letnarja. Petdesetminutni film pripoveduje zgodbo slovenske vojne tam, kjer se je resnično dogajala, so zapisali pri Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, ki je sofinancirala film.