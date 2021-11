V celotni Avstriji zaprtje za vse, prihaja obvezno cepljenje

Dunaj, 19. novembra - Od ponedeljka bo celotna Avstrija znova zaprta. Zaprtje bo veljalo za vse, tudi cepljene proti covidu-19, in bo predvidoma trajalo deset dni, nato se lahko podaljša še največ za deset dni, so odločili udeleženci današnjega vrha zvezne vlade in deželnih oblasti. Poleg tega bo od februarja v državi cepljenje proti covidu-19 obvezno.