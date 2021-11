Vlada predlaga sistem odškodnine zaradi stranskih učinkov po cepljenju proti covidu-19

Ljubljana, 19. novembra - Vlada predlaga povračilo škode tistim, jim je zaradi cepljenja proti covidu-19 nastala škoda na zdravju. "Uvedba odškodninske odgovornosti in sistema odškodnin brez krivde, je ključna pri ohranjanju zaupanja v varnost in kakovost cepiv ter zagotavljanju učinkovitega in celovitega izvajanja nacionalnega programa cepljenja," je dejal Janez Poklukar.