Verstappen najhitrejši na prvem treningu v Katarju

Doha, 19. novembra - Vodilni dirkač v formuli 1 Max Verstappen je dirko za veliko nagrado Katarja začel z najboljšim časom prvega treninga. Nizozemec je svoj Red Bull na prvem petkovem treningu zapeljal v 1:23,723 minute in potisnil Pierra Gaslyja (Alpha Tauri) na drugo mesto. Tretje in četrto mesto sta zasedla voznika Mercedesa, Valtteri Bottas in Lewis Hamilton.