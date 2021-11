Bruselj, 19. novembra - Odločitev slovenske vlade glede imenovanja evropskih delegiranih tožilcev v Sloveniji je korak v pravo smer, a razvoj bomo še naprej pozorno spremljali do uspešnega in zakonitega končanja postopka, so danes povedali v Evropski komisiji. Podpredsednica komisije Vera Jourova je po Twitterju čestitala imenovanima, Tanji Frank Eler in Mateju Oštirju.