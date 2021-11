Epidemija poudarila potrebo po hitrih podatkih in sodelovanju

Ljubljana, 19. novembra - V času epidemije covida-19 se je pokazalo, kako pomembni so podatki, ki odražajo stanje, za različne uporabnike, da so ti ažurni in hitri. Pri zbiranju podatkov pa je pomembno sodelovanje javnih in zasebnih institucij, je bilo slišati na okrogli mizi o podatkih v času epidemije v okviru Statističnega dneva 2021.