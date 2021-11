Cene storitev pri proizvajalcih v tretjem četrtletju 1,6 odstotka višje

Ljubljana, 19. novembra - Cene storitev pri proizvajalcih so se v tretjem četrtletju na četrtletni ravni v povprečju zvišale za 1,6 odstotka, na letni za 4,1 odstotka. V primerjavi z drugim trimesečjem so se v tretjem po podatkih državnega statističnega urada v najbolj podražile storitve v gostinstvu in v poslovanju z nepremičninami.