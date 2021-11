Prijeli člane hudodelske združbe s področja ilegalnih migracij

Maribor, 19. novembra - Mariborski kriminalisti so v dalj časa trajajoči mednarodni preiskavi prišli na sled mednarodni hudodelski združbi, ki se je ukvarjala z nezakonitimi prevozi tujcev iz Hrvaške in Madžarske preko Slovenije v Avstrijo oz. Italijo. Na območju Slovenije so prijeli pet osumljencev, zoper njih je bil odrejen pripor. Vodjo združbe so prijeli na Poljskem.