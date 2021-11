V Pulju se začenja knjižni sejem, na njem tudi slovenski gosti

Pulj, 19. novembra - V Pulju bodo danes slovesno odprli 27. festival knjig Sa(n)jam knjige, na katerem bo več kot 250 založnikov predstavilo približno 30.000 knjig. Do 28. novembra je napovedanih več kot 40 različnih festivalskih dogodkov, kot so predstavitve knjig, pogovori in razstave. Med več kot 50 gosti bodo tudi slovenski avtorji.