Vreme: Precej jasno z občasno povečano oblačnostjo

Ljubljana, 19. novembra - Danes bo precej jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, v krajih z dolgotrajno meglo okoli 7, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 10 do 16, v krajih z dolgotrajno meglo okoli 6 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo se bo na Primorskem pooblačilo, drugod bo še pretežno jasno z dopoldansko meglo po nižinah. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. V ponedeljek bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Nekoliko hladneje bo, na Primorskem bo zapihala burja.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje od severa postopno toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. V soboto bo jasno, marsikje po nižinah se bo zadrževala megla.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden.