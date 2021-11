V Kanalu ob Soči pozdravljajo sprejeta državna proračuna

Kanal, 19. novembra - Svetniki občine Kanal ob Soči in županja so na četrtkovi seji občinskega sveta med drugim govorili o govorili o oskrbi s pitno vodo za obdobje 2022-2025. Ob tem so pozdravili, da so poslanci sprejeli amandmaje k državnemu proračunu za leti 2022 in 2023, s katerimi bo občina skupno prejela 2,8 milijona evrov za financiranje treh občinskih vodovodov.