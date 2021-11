Ljubljana, 19. novembra - Kmetijski minister Jože Podgoršek bo danes ob dnevu slovenske hrane in v okviru projekta tradicionalni slovenski zajtrk obiskal Osnovno šolo Šmarje-Sap na Ljubljanski cesti 49 v Šmarju-Sapu (IN NE OŠ Brinje, kot je bilo napovedano sprva), predvidoma ob 9. uri bo možen fototermin in izjava za medije, so sporočili z ministrstva.