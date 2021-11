Oslabljena Philadelphia do zmage v Denverju, klonil tudi Toronto

Denver, 19. novembra - Košarkarji Denver Nuggets, pri katerih Vlatka Čančarja ni bilo v kadru za domačo tekmo proti Philadelphia 76ers, so izgubili še drugič zaporedoma. Na tekmi, na kateri je moral prvi zvezdnik Nikola Jokić miriti trenerja Michaela Malona, so proti oslabljenim gostom klonili z 89:103. Izgubili so tudi Toronto Raptors, za katere Goran Dragić ni igral.