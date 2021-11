N1: Hišne preiskave pri policistih zaradi lažnih potrdil PCT

Ljubljana, 18. novembra - V več krajih so danes potekale hišne preiskave pri policistih, ki naj bi imeli lažna potrdila PCT, so za N1 potrdili na GPU. Generalni direktor policije Anton Olaj je ob tem poudaril ničelno toleranco do zaposlenih, ki izvršijo kaznivo dejanje. En policist, ki so ga z lažnim potrdilom PCT dobili prejšnji teden, je po navedbah N1 že izgubil službo.