Newyorške borze zaključile neenotno

New York, 18. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zaključili neenotno. Delnice so imele mešane vrednosti, saj so vlagatelji pozitivno sprejeli informacije o nekaj dobičkih, hkrati pa izrazili zaskrbljenost zaradi naraščajoče inflacije in ponovnega pojava pandemije covida-19, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.