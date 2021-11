Bayern in Real do uvodnih zmag v enajstem krogu evrolige

Ljubljana, 18. novembra - V evroligi sta ta teden na sporedu dva kroga. V torek in sredo so ekipe odigrale desete tekme, danes in jutri pa jih čaka enajsti krog. Ekipa Žana Marka Šiška, Bayern München, je zabeležila peto zmago na zadnjih sedmih tekmah in se po slabem začetku sezone počasi prebija proti sredini razpredelnice.