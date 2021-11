Predstavniki univerz in študentov izrazili nasprotovanje morebitnemu študiju na daljavo

Ljubljana, 18. novembra - Rektorji ter predstavniki študentov in zaposlenih na univerzah so v današnji izjavi za javnost izrazili nestrinjanje z morebitno ponovno uvedbo študija na daljavo. Opozorili so, da je najmanj novih okužb s koronavirusom v zadnjih dneh prav v starostni skupini študentov, zaradi visoke precepljenosti študentov pa razlogov za zaprtje ni.