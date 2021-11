V Zgornji Avstriji in na Solnograškem od ponedeljka zaprtje javnega življenja

Salzburg/Linz, 18. novembra - V dveh avstrijskih zveznih deželah, kjer so razmere zaradi pandemije covida-19 najslabše, v Zgornji Avstriji in na Solnograškem, bo od ponedeljka dalje v veljavi zaprtje javnega življenja. Na Solnograškem bodo tudi zaprli šole. O ostrejših protikoronskih ukrepih razmišljajo tudi v Predarlskem in na avstrijskem Koroškem.