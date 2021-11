Na konferenci o izzivih trenutnega zagona gradbenih investicij

Ljubljana, 18. novembra - Trenutno obdobje zagona velikih gradbenih investicij v Sloveniji, ki se bo z evropskimi sredstvi za okrevanje in odpornost predvidoma še okrepilo, prinaša tudi izzive, so opozorili na gradbeni konferenci danes v Ljubljani. Zmogljivosti tako projektantov kot izvajalcev so omejene in nekateri bi želeli, da bi se krivulja sploščila.