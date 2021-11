Opozicijske stranke pozdravljajo zagotovitev sredstev za vodo v Anhovem

Ljubljana, 18. novembra - Opozicijske stranke so danes pozdravile dejstvo, da so poslanci s sprejemom dopolnil k državnima proračunoma za prihodnji dve leti zagotovili finančna sredstva za ureditev novega vodnega vira v Anhovem. Gre za prvi korak na poti k odpravljanju krivice, so zapisali v stranki LMŠ.